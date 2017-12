Berlin (ots) - Es ist nicht gerade ein tolles Gefühl, inzwischen auf beinahe jedem Bahnhof von Kameras beobachtet zu werden. Freiheit und Leichtigkeit des Lebens fühlen sich anders an. Doch die Zeiten haben sich geändert. Öffentliche Verkehrsmittel im Allgemeinen, Bahnhöfe, die von vielen Menschen frequentiert werden im Besonderen, sind erklärte Ziele von Terroristen geworden.



Es ist daher richtig und auch dringend notwendig, dass der Staat alles tut, um dieser Bedrohung entgegenzutreten. Die intelligente Videoüberwachung, die potenzielle Täter selbstständig in einer großen Menschenmenge identifizieren soll, könnte da ein probates Mittel sein. Es ist daher richtig, dass dieses Mittel mit Freiwilligen und nach klar beschriebenen Prinzipien am Berliner Bahnhof Südkreuz getestet wird.



Die ersten Ergebnisse sind Erfolg versprechend, die Verlängerung des Probelaufs um ein halbes Jahr ist sinnvoll. Noch aber gibt es keine gesetzliche Grundlage für diese Form der Überwachung. Die muss schnellstens geschaffen werden. Und es ist zu hoffen, dass viele Bedenkenträger dieses Mittel am Ende nicht gänzlich verwässern und damit unwirksam machen.



