Aktien sind eine interessante Lösung für Menschen, die bereit sind ein gewisses Maß an Risiko einzugehen. Eine Aktie funktioniert folgendermaßen: Geht ein Unternehmen an die Börse, wird der Wert des Unternehmens in verschiedene Anteile aufgespalten. Diese Anteile können als Wertpapiere von Anlegern an der Börse gekauft werden. Außerdem können sie diese Aktien handeln. Egal wie groß oder klein dieser Anteil im Depot eines Anlegers ist, als Aktionär ist er Miteigentümer eines Unternehmens.

Als ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...