Große Teile der deutschen Bevölkerung trauen sich nicht an der Börse Aktien zu handeln. Zu hartnäckig hält sich das Bild, dass an den Wertpapiermärkten vor allem Zocker und Finanzhaie ihr Unwesen treiben. Tatsächlich ist der Handel an der Börse aber viel harmloser als angenommen. Um Einstiegsängste abzubauen, ist ein Aktienspiel eine gute Möglichkeit. Mit virtuellem Geld können angehende Anleger Aktien kaufen, sich ein Depot aufbauen und verschiedene Anlagestrategien ausprobieren.

