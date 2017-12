Wir haben Stern.de vor einigen Tagen einige Fragen zum Bitcoin beantwortet. Die Fragen und Antworten zum nachlesen: Warum gibt es aktuell so einen Boom bei Bitcoin? Dies lässt sich in einem Grund nicht zusammenfassen. Vielmehr ist es ein Mix aus mangelndem Vertrauen in Notenbanken, dem Glauben an etwas technisch vollkommen Neues im "Währungsmarkt" gepaart mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...