Von der Inflation profitieren

Der Sommer bot an den Finanzmärkten nur wenige Überraschungen. Die Geldpolitik ist und bleibt ein beherrschendes Thema für Anleger. In diesem Umfeld sorgt auch die Inflation für Gesprächsstoff. Doch es gibt Investments, mit denen Anleger von der Inflation auch profitieren können. Wir zeigen wie.

Alles ist möglich! Viele Anleger haben sich an das ruhige Fahrwasser der vergangenen Monate an den globalen Leitbörsen gewohnt und konnten entspannt Sommerfrische tanken. Ein Blick zurück in die jüngste Vergangenheit zeigt aber, dass der Markt jederzeit bereit ist für Überraschungen, ob positiver oder negativer Natur, zu sorgen. Erinnern wir uns beispielsweise an die aufkeimenden Konjunktursorgen in den Emerging Markets, allen voran deren Flaggschiff China. Die Auswirkungen waren weltweit an den Börsen zu spüren. Um sich von den Kursrückschlägen, welche ihren Tiefpunkt 2016 im schlechtesten Jahresstart in der Geschichte des deutschen Leitindex DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) fanden, zu erholen und zu alter Stärke zurückzufinden, brauchte der Index fast ein Jahr. Europas Börsen litten in diesem Zeitraum auch unter dem für viele überraschenden "Good bye!" der Briten in Richtung Europäischer Union und einer wieder erstarkten Gemeinschaftswährung. Allgegenwärtig sind natürlich auch Sorgen einzelner Branchen wie beispielsweise der Automobilindustrie, wo der Ausblick auf Elektromobilität den deutschen Autobauern Sorgenfalten auf die Stirn treibt und die Dicke Luft seit Dieselgate nicht nur vielen Menschen, sondern auch den Aktienkursen der Automobilgranden die Luft raubt.

