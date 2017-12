Liebe Leser,

RBS arbeitet sich mühsam aus der Krise. In den ersten 9 Monaten schrieb das Unternehmen erstmals seit 9 Jahren wieder schwarze Zahlen. Im 3. Quartal verdiente RBS 392 Mio £, was über den Erwartungen lag. Wenngleich die Eigenkapitalrendite mit 4,5% noch nicht zufriedenstellend ist, stellten die Zahlen jedoch einen Schritt in die richtige Richtung dar. Zu dem besseren Ergebnis hat insbesondere die rigorose Sparpolitik beigetragen. In den ersten 9 Monaten wurden die laufenden ... (Volker Gelfarth)

