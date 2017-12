In Halle (Saale) ist am Freitagabend eine 40 Jahre alte Frau bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die Frau war von einer Straßenbahn erfasst wurden, teilten die Beamten am Samstag mit.

Der 24-jährige Fahrer der Straßenbahn war mit seiner Bahn an einer anderen Tram vorbeigefahren, als plötzlich die 40-Jährige auf den Gleisen stand. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung gelang es dem Fahrer der Straßenbahn nicht mehr, diese rechtzeitig zum Stehen zu bringen, sodass die Frau erfasst wurde. Die 40-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie wenig später verstarb, so die Beamten weiter. Der Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ärztliche Betreuung gegeben.