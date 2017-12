Die Schwestern CDU und CSU legen ihren Streit demonstrativ zu den Akten. Ihr Blick richtet sich auf die Sondierungen mit der SPD. Die Wirtschaft fordert die Parteien zu mehr Tempo auf. Von Sabotage ist die Rede.

Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer hat eine zügige Regierungsbildung angemahnt und eine mögliche große Koalition vor einer "sozialpolitischen Wohltatenpolitik" gewarnt. "Ich habe derzeit den Eindruck, wir befinden uns auf einem großen Basar, auf dem jeder darum feilscht, sich möglichst teuer zu verkaufen", sagte der Präsident des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Notwendig sei wirtschaftliche Vernunft, die Unternehmen bräuchten für Investitionsentscheidungen Planungssicherheit.

Er fügte hinzu: "Wir sind nicht die Bezahlmeister sozialpolitischer Wohltatenpolitik." Der Chef des Digital-Branchenverbandes Bitkom, Achim Berg, klagte in der "Süddeutschen Zeitung" (Samstag): "Dass die Parteien keine Regierung hinbekommen in einer so wichtigen Zeit, das ist ja fast Sabotage am Wirtschaftsstandort Deutschland."

Die SPD-Führung hatte sich am Freitag nach langem internen Ringen dafür ausgesprochen, nun doch Sondierungen mit CDU und CSU über eine Regierungsbildung aufzunehmen. Ob dies gelänge und wenn ja, in welcher Form, sei offen, sagte Parteichef Martin Schulz. Die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende Angela Merkel begrüßte die SPD-Entscheidung. Bei einer Rede auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg pochte sie erneut auf die Bildung einer stabilen Regierung. Nach einem Vorbereitungstreffen der Spitzen von Union und SPD am kommenden Mittwoch sollen die Sondierungen im Januar starten.

"Wir brauchen eine trag- und entscheidungsfähige Regierung, deshalb muss die Politik mit der Regierungsbildung jetzt vorankommen", sagte Wollseifer der dpa. "Bei einer großen Koalition wissen wir zwar, was wir haben. Aber wir wollen keine große Koalition um jeden Preis." Der ZDH-Präsident forderte verantwortungsvolle, zukunftsorientierte und professionell ablaufende Verhandlungen. "Übergroße Verhandlungsgruppen und allzu häufige Twitteraktivitäten zum vermeintlichen Verhandlungsstand sind wohl kaum zielführend", sagte er mit Blick auf die gescheiterten Jamaika-Verhandlungen von Union, FDP und Grünen.

Auch der Branchenverband Bitkom mahnte zu Eile. Die großen Themen stünden still, "sei es der Digitalpakt oder der Breitbandausbau. Das schmerzt sehr", sagte Bitkom-Chef Berg der "SZ". Die Konsequenz sei, dass das Land mindestens ein Jahr verliere. "Die Digitalisierung wartet nicht auf Deutschland oder darauf, dass in Berlin endlich eine Regierung gebildet wird."

Kauder: "Keine Zeit für Experimente"

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Ursula von der Leyen nannte eine Regierung mit stabiler Mehrheit im Parlament "immer die erste Option". "Wir wollen die große Koalition in aller Ernsthaftigkeit verhandeln", sagte die geschäftsführende Verteidigungsministerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). CDU-Vize Julia Klöckner sagte dem "Mannheimer Morgen" (Samstag): "Es ist nicht die Zeit für Experimente, für irgendwelche ...

