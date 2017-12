Osnabrück (ots) - Elyas M'Barek erteilt Serien eine klare Absage



Schauspieler hat "keine Ambitionen" auf Rückkehr ins TV und will vorerst ein "Kino-Gesicht" bleiben



Osnabrück. Elyas M'Barek erteilt einer Rückkehr ins Fernsehen trotz des aktuellen Serien-Booms eine klare Absage: "Auch wenn ich weiß, dass Serien gerade sehr angesagt sind: Ich habe da momentan keine Ambitionen", sagte der 35-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Samstag). "Im Moment finde ich es toll, dass ich mir erarbeitet habe, als Kino-Gesicht zu gelten", sagte der "Fack ju Göhte"-Star, der seine Karriere mit Serien wie "Türkisch für Anfänger" und "Doctor's Diary" begonnen hat.



Trotz ehrgeiziger Vorzeigeprojekte wie dem ersten deutsche Netflix-Original "Dark" sieht M'Barek auf dem heimischen Markt noch Nachholbedarf: "Ich glaube, die Serie braucht noch ein bisschen, bis sie sich wirklich emanzipiert hat - in Deutschland, meine ich natürlich." Immerhin habe er Gutes von Tom Tykwers "Babylon Berlin" gehört. "Das werde ich mir auf jeden Fall angucken." Dass er "irgendwann" auch selbst wieder zu seinen Wurzeln in der TV-Serie zurückkehre, schloss M'Barek zumindest nicht aus.



