Berlin (ots) - Ein Sieg des rechten Kandidaten Sebastián Piñera bei der Stichwahl um das Präsidentenamt in Chile am Sonntag wäre nach Ansicht der Linkspolitikerin Beatriz Sánchez "ein Unheil für das Land". Zur Wahl steht neben Ex-Präsident Piñera der Kandidat des Mitte-links-Bündnisses Nueva Mayoría, Alejandro Guillier. "Mir ist es nicht egal, ob Piñera oder Guillier gewinnt", sagte Sánchez der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Wochenendausgabe). Sie hatte als Kandidatin der linken Frente Amplio (Breite Front) im ersten Wahlgang überraschende 20,3 Prozent erreicht und wurde Dritte. "Es gibt in Chile einen relevanten Teil der Bevölkerung, der Alternativen zu den beiden großen Koalitionen sucht. Wir haben es geschafft, das aufzunehmen, was in Chile passiert und diesen Gedanken Ausdruck zu geben", erklärte Sánchez das gute Resultat, das der Frente Amplio 21 Abgeordnete bescherte. Das Linksbündnis bereitet sich auf seine Rolle in der Opposition vor: "Wir werden unserem Programm treu bleiben. Und wir werden uns die nächsten vier Jahre aufs Regieren vorbereiten", so Sánchez.



OTS: neues deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/59019 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_59019.rss2



Pressekontakt: neues deutschland Redaktion Telefon: 030/2978-1722