In Österreich haben Konservative und Rechtspopulisten ein Regierungsbündnis vereinbart. Der Rechtsrutscht in der Alpenrepublik sorgt für Proteste - auch weil die FPÖ bald bei allen drei Geheimdiensten das Sagen hat.

Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache präsentieren sich als schrecklich nette Familie. Der Chef der konservativen ÖVP und der Vorsitzende der FPÖ haben sich am Freitagabend auf eine Regierungszusammenarbeit geeinigt. Im noblen Adelspalais im Herzen Wiens verkündet as Tandem genau zwei Monate nach den Parlamentswahlen in Österreich den Pakt: "Die Wähler haben eine Richtungsentscheidung getroffen", sagte der 31-jährige Kurz.

Gegenseitig überschütteten sich die beiden Parteichefs mit Komplimenten. Da war von Wertschätzung, Menschlichkeit, Bodenständigkeit und Respekt die Rede. Herzlichkeit, Lockerheit und Harmonie - das war die Botschaft nach dem Abschluss der Koalitionsverhandlungen. "Es war uns wichtig, einen neuen politischen Stil im Umgang miteinander in Österreich zu etablieren. Ich glaube, das ist uns während dieser Verhandlungen gelungen", sagte der designierte Kanzler Kurz. Fragen von Journalisten waren bei der Inszenierung nicht zugelassen.

Es ist das zweite Mal in der Geschichte Österreichs, dass ein Bündnis von ÖVP und FPÖ regieren wird. Bereits unter Bundeskanzler Wolfgang Schüssel regierten die Rechtspopulisten unter ihrem damaligen Führer Jörg Haider im Jahr 2000 die Alpenrepublik mit. Das schwarz-blaue Bündnis hatte damals allerdings die Rechtspopulisten gespalten. 2005 spaltete sich die neue Haider-Partei BZÖ von der FPÖ ab. Die FPÖ ging damals in die Opposition.

Beim zweiten Anlauf läuft hingegen alles wie am Schnürchen. Bereits am frühen Samstagmorgen machten Kurz und Strache ihren Besuch beim Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Der ehemalige Grünen-Chef, der sich 2016 nur knapp gegen ...

