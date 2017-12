Berlin (ots) - Hessische Behörden bereiten den Verkauf einer großen Menge Bitcoin vor. "Die Veräußerung soll in den nächsten Tagen stattfinden", sagte Benjamin Krause, Staatsanwalt bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internetkriminalität in Gießen, dem Berliner "Tagesspiegel" (Sonntag). Die Spezialisten hatten 2014 bei einer Razzia, die zur Schließung des Online-Drogenmarktplatzes Hydra führte, 126 Bitcoins beschlagnahmt.



