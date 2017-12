Potsdam (ots) - Pfingstsamstag, 19. Mai 2018, ab 17:00 Uhr, geht im Familiengarten Eberswalde die Post ab. Das größte Musik-Event der Region - die BB RADIO-Maibeats 2018 - findet im kommenden Jahr in der phantastischen Freiluftkulisse am "Alten Walzwerk" statt. Als Headliner dabei: Deutschlands derzeit bekanntester DJ Felix Jaehn!



Gerade mal 23 Jahre, spielt das norddeutsche Multitalent bereits in der ersten Liga der globalen Dance Music. Mit seinem Remix von Omis Reggae-Song "Cheerleader" toppte der DJ und Musikproduzent 2014/2015 die Charts in über 50 Ländern. Der Hitproduzent konnte in seiner jungen Karriere bereits 60 Platin- und 16 Gold-Auszeichnungen weltweit abräumen und auch seine letzte Single "Hot2Touch", der Sommer-Airplay-Hit des Jahres, verbuchte unlängst Gold. Felix' aktuelle Single "Like A Riddle" feat. Hearts & Colors & Adam Trigger stürmt derzeit die deutschen und internationalen Charts und ist der erfolgreiche Vorbote für sein Debütalbum "I", das am 16. Februar 2018 erscheint.



Auf seiner im April startenden, gleichnamigen "I Live Tour 2018" wird er nun sein einziges Konzert in Berlin-Brandenburg am 19. Mai 2018 im Familiengarten Eberswalde geben.



Tickets und (Weihnachts-)Angebote unter bbradio.de sowie bei CTS Eventim und in allen lokalen Vorverkaufsstellen.



