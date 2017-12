Am 18 Spieltag der 2. Bundesliga hat der SSV Jahn Regensburg gegen Arminia Bielefeld mit 3:2 gewonnen. Das erste Tor des Spiels schoss Andreas Voglsammer für die Gäste in der 12. Minute.

Der Regensburger Benedikt Gimber erzielte keine zwei Minuten später den Ausgleichstreffer. In der 25. Spielminute brachte Marco Grüttner nach einer Vorlage von Sargis Adamyan die Gastgeber in Führung. In der 79. Minute machte der Bielefelder Florian Hartherz ein Eigentor. Der Anschlusstreffer erfolgte durch Konstantin Kerschbaumer in der Nachspielzeit.

Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: Erzgebirge Aue - 1. FC Heidenheim 1:1, 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Nürnberg 1:1.