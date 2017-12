Laut einer Studie ist die wirtschaftliche Kluft zwischen den deutschen Versicherungsvereinen auf Gegenseitigkeit beim Thema Lebensversicherung beträchtlich. Klassenbester ist die Hannoversche.

Es ist eine akribische Bestandsaufnahme, die es in sich hat. In einem umfangreichen Bilanz- und Unternehmens-Check hat sich der Versicherungsexperte des Instituts für Finanzwirtschaft der Hochschule Ludwigshafen am Rhein, Hermann Weinmann, die Mühe gemacht, die wirtschaftlichen Kennziffern der größten deutschen Versicherungsvereine auf Gegenseitigkeit im Bereich Lebensversicherung miteinander zu vergleichen.

Das Ergebnis dürfte nicht jedem Topmanager in den Unternehmen schmecken. Während der Report, der am Freitag in der Zeitschrift für Versicherungswesen erschien, die betriebswirtschaftliche Leistung der Hannoverschen als "sehr stark" lobt, müssen sich andere Unternehmen ein deutlich kritischeres Urteil gefallen lassen. "Ein Verein ist nicht von vorneherein ein guter Lebensversicherer, sondern auf die Unternehmensführung kommt es an", resümiert Betriebswirtschafts-Professor Weinmann.

Etwas Licht und viel Schatten: Die Kluft zwischen den acht untersuchten größten deutschen Versicherungsvereinen im Bereich Lebensversicherung ist laut Untersuchung beträchtlich. Laut dem Report - der die Ertragskraft, die Beteiligung der Verbraucher an den Ergebnissen sowie die finanzielle Stärke ...

