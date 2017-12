Am 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga haben sich Werder Bremen und der 1. FSV Mainz 05 mit 2:2 unentschieden getrennt. Das erste Tor des Spiels schoss der Bremer Philipp Bargfrede bereits zwei Minuten nach Anpfiff der ersten Hälfte.

In der 17. Spielminute traf Ishak Belfodil per Kopf nach einer Flanke von Ludwig Augustinsson für die Gastgeber. Der Mainzer Robin Quaison erzielte in der 70. Minute den Anschlusstreffer. In der Nachspielzeit schoss Fabian Frei noch den Ausgleichstreffer für Mainz. Die Ergebnisse der Parallel-Begegnungen: 1. FC Köln - VfL Wolfsburg 1:0, Eintracht Frankfurt - FC Schalke 04 2:2, FC Augsburg - SC Freiburg 3:3, VfB Stuttgart - Bayern München 0:1.