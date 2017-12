Ohne eine Begrenzung der Zuwanderung gebe es keine Koalition, sagt CSU-Mann Manfred Weber. Die hätten während der Jamaika-Gespräche auch die Grünen akzeptiert. Ursula von der Leyen erteilt einer SPD-Forderung eine Absage.

Nach der Entscheidung der SPD für Sondierungsgespräche hat die Union beim Thema Einwanderung Zugeständnisse vom potenziellen Koalitionspartner gefordert. Vor allem beim Familiennachzug für Flüchtlinge mahnten Unionspolitiker am Samstag ein Entgegenkommen an. Auf Ablehnung stießen bei CDU und CSU zudem die Pläne der SPD für eine Bürgerversicherung und eine Weiterentwicklung der EU hin zu den "Vereinigten Staaten von Europa".

Der wiedergewählte CSU-Chef Horst Seehofer sagte, seine Partei werde in den Koalitionsverhandlungen nichts mittragen, was ihr bei der bayerischen Landtagswahl 2018 schaden könne. "Wir werden nichts vereinbaren, was unseren Landtagswahlkampf erschwert oder gar beschädigt", sagte Seehofer auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg, wo er bei seiner Wiederwahl weniger Stimmen als vor zwei Jahren erhielt. Seehofer führt seine Partei in die Koalitionsgespräche. Der bisherige bayerische Finanzminister Markus Söder soll ihn als Ministerpräsident ablösen.

Am Mittwoch wollen SPD und Union einen Zeitplan und Themen für die Sondierungen ...

