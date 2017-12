Constantin-Produzent Oliver Berben wird das Leben des verstorbenen Entertainers Harald Juhnke verfilmen. Er sagt zu "Bild am Sonntag": "Ein großes Glück und eine einmalige Gelegenheit! Niemand hat bis heute wieder so viele verschiedene Qualitäten wie Entertainment, Musik, Schauspielerei und Volksliebling in einer Person vereint wie Harald Juhnke."

Juhnke gilt bis heute als einer der größten Entertainer Deutschlands. Zu Hoch-Zeiten sahen bis zu 30 Millionen TV-Zuschauer seine Shows. Welchen Zeitraum der Film erfassen soll, steht noch nicht fest. Berben zu BamS: "Sicher ist, dass die Zeit als Erwachsener überwiegen wird und dass es neben ihm und seiner Familie einen weiteren großen Darsteller gibt: die Stadt Berlin der 70er- und 80er-Jahre. Eine Zeit, die mich sehr fasziniert."

Berben und Juhnke kannten sich persönlich. Er sagt: "Harald war zuallererst ein einnehmender, positiver und humorvoller Mensch, der die große Fähigkeit besaß, Menschen um ihn herum und auch alle anderen zu begeistern." Wer Juhnke spielen soll, steht noch nicht fest.

Berben: "Es geht nicht ausschließlich um die physische Ähnlichkeit, sondern um das Wesen, seinen Charakter. Mit angeklebten Bärten und Perücke verliert man die Zuschauer eher, als dass man ihn für eine Geschichte einnimmt." Die Idee zur Verfilmung stammt von Juhnkes früherem Manager Peter Wolf, der Juhnke 17 Jahre lang vertreten hat. Wolf zu BamS: "Wir sind glücklich über die Zusammenarbeit mit Oliver Berben. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Produzenten und steht für Qualität."

Der Film soll 2019 - zu Juhnkes 90. Geburtstag - als Zweiteiler ins Fernsehen kommen.