FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.12.2017 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES BAT PRICE TARGET TO 5720 (5575) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ROLLS ROYCE GROUP PRICE TARGET TO 970 (950) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE RAISES NATIONAL GRID TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 990 (975) PENCE - RBC CAPITAL CUTS DEBENHAMS PRICE TARGET TO 42 (47) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 350 (375) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 4500 (4800) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL CUTS SAGA TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 135 (250) P - RBC CAPITAL RAISES B & M PRICE TARGET TO 450 (420) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 680 (650) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CAPITAL RAISES KINGFISHER TARGET TO 350 (325) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RAISES SPORTS DIRECT TARGET TO 325 (300) PENCE - 'UNDERPERFORM' - RBC CUTS AB FOODS TO 'SECTOR PERFORM' ('OUTPERFORM') - TARGET 3100 (3500) P - UBS RAISES COMPASS GROUP TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 1700 (1655) PENCE - UBS RAISES HUNTING PRICE TARGET TO 665 (650) PENCE - 'BUY'



