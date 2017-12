Es sind alarmierende Zahlen: Laut aktueller Jahresbilanz der "Reporter ohne Grenzen" befinden sich derzeit über dreihundert Medienschaffende in Haft. Mindestens 65 Medien-Mitarbeiter sind bei ihrer Arbeit getötet worden.

In diesem Jahr sind weltweit mindestens 65 Medien-Mitarbeiter bei ihrer Arbeit getötet worden. Fast die Hälfte starb dabei außerhalb von Kriegs- oder Bürgerkriegsregionen wie Syrien oder den Irak, teilten "Reporter ohne Grenzen" (ROG) am Dienstag in Berlin mit. Die Journalisten wurden in Ländern wie Mexiko oder den Philippinen ermordet, weil sie über politische Korruption ...

