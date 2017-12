Ab 2025 soll eine Recyclingquote für Siedlungsabfälle von 55 Prozent in der EU gelten. Das ist eines der Verhandlungsergebnisse, auf das sich nach EUWID-Informationen die europäischen Ko-Gesetzgeber Rat und Parlament am frühen Montag Morgen geeinigt haben. 2030 soll die Quote auf 60 Prozent steigen, 2035 auf 65 Prozent. Darüber hinaus wird die Definition für Siedlungsabfälle durch eine Änderung der ...

