höchster Zufriedenheitswert bei Satellitenempfang // besonders hoch bewertet: flexible Nutzung und gutes Preis-/Leistungsverhältnis // HD+ Kunden: aufgeschlossen für Zusatzangebote und mit mehr Spaß beim Fernsehen



In einer online-repräsentativen Studie* zur Zufriedenheit der Zuschauer mit ihrer TV-Empfangsart von Kantar TNS erzielt Satellit im Vergleich zu anderen TV-Infrastrukturen erheblich bessere Werte. 72 Prozent der befragten Satelliten-Nutzer bestätigten Astra ein ausgezeichnetes Angebot in puncto Flexibilität und Vertragslaufzeiten. Damit liegt der Empfang über Satellit deutlich vor den Ergebnissen der anderen Empfangswege (Kabel 27 Prozent, IPTV 21 Prozent, DVB-T2 19 Prozent). Auch beim Preis-/Leistungsverhältnis rangiert Astra mit 69 Prozent klar an erster Stelle (Kabel 44 Prozent, IPTV 35 Prozent, DVB-T2 23 Prozent). 73 Prozent Satelliten-Nutzer überzeugt die einfache Nutzung des Sat-Empfangs. Hier liegt lediglich das Kabel auf Augenhöhe (Kabel 72 Prozent, IPTV 53 Prozent, DVB-T2 31 Prozent). Folgerichtig ist der Satellit die TV-Infrastruktur, die mit 60 Prozent am häufigsten weiterempfohlen wird. Bei HD+ Kunden liegt dieser Wert sogar bei 67 Prozent (Kabel 44 Prozent, IPTV 56Prozent, DVB-T2 38 Prozent).



In technischer Hinsicht sieht sich die Mehrheit der Satellitennutzer mit HD-Empfang auf dem neuesten Stand. Dies gilt insbesondere für die Gruppe der HD+ Nutzer mit 74 Prozent. In Satellitenhaushalten mit SD-Empfang liegt die Zustimmungsrate dagegen bei 37 Prozent. Ebenfalls 74 Prozent der befragten HD+ Nutzer sind der Meinung, dass der Satellit innovatives Fernsehen und neueste technische Standards bietet, zum Beispiel mit Ultra HD-Programmen.



HD+ Nutzer zeigen aber nicht nur eine hohe Affinität zu moderner TV-Technik: 73 Prozent empfinden das Preis-Leistungsverhältnis von HD+ als ausgezeichnet und sind aufgeschlossen für Zusatzangebote. Pay-TV-Angebote wie von Sky stellen für 53 Prozent einen deutlichen Mehrwert dar. Diese beiden Bewertungen der HD+ Nutzer sind Indizien dafür, dass sie bereit sind, Geld für gute Empfangstechnik und gutes Programm auszugeben. Sie stellen damit eine attraktive Zielgruppe für Händler dar.



Bildqualität begeistert



Für das TV-Erlebnis spielt die Bildqualität eine entscheidende Rolle. 77 Prozent der HD+ Kunden sehen generell gerne fern. Im Vergleich zu Zuschauern, die nur öffentlich-rechtliche Sender in HD-Qualität sehen, legen HD+ Nutzer eine deutlich höhere Begeisterung für HD-Fernsehen an den Tag: 63 Prozent erleben durch Programme in HD-Qualität schönere TV-Momente. 59 Prozent geben an, dass Fernsehen erst durch HD-Qualität zum echten Erlebnis wird. Im Vergleich zum SD-Empfang erleben HD+ Kunden beim Fernsehen intensivere Emotionen, zum Beispiel beim Schauen von Familiendramen, Thrillern oder spannenden Sportevents.



Timo Schneckenburger, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb bei der HD PLUS GmbH: "Die Studie zeigt, dass HD+ über Astra die perfekte Kombination aus Kopf und Bauch fürs Fernsehen ist. Technisch perfektes Fernsehen gepaart mit attraktivem Spitzenprogramm auf über 50 HD-Sendern berührt die Zuschauer emotional. So ist es das Fernseherlebnis, das sich die Zuschauer wünschen. Damit bieten sich dem Handel durch Beratung erstklassige Vermarktungschancen, besonders mit Sicht auf die steigende Nachfrage nach Ultra HD."



Christoph Mühleib, Geschäftsführer Astra Deutschland: "Wer TV über Satellit empfängt, hat große Vorteile: größte Programmauswahl in höchster Qualität bei zuverlässiger Übertragung. Und das bekommt man über Astra ohne monatliche Kosten und ohne Vertragsbindung. Die Studie zeigt, dass Sat-Empfänger die Vorteile auch entsprechend wahrnehmen."



* Kurzsteckbrief zur Studie: Kantar TNS Studie im Auftrag von HD PLUS. Online-Befragung von 2.039 Personen (18-69 Jahre) im Zeitraum 28.06. bis 10.07.2017



Über Astra Deutschland



Die Astra Deutschland GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, der weltweit führende Satelliten-Betreiber mit einer Flotte von über 50 Satelliten. Astra Deutschland verantwortet die Vermarktung und den Vertrieb der SES Services in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Über die Orbitalposition 19,2 Ost überträgt Astra ohne monatliche Anschlusskosten inzwischen rund 300 Programme in deutscher Sprache, davon derzeit über 90 in HD-Qualität. 65 Prozent der Satelliten-Haushalte in Deutschland schauen inzwischen bereits hochauflösendes Fernsehen. Astra ist der führende Empfangsweg in Deutschland: Ende 2016 empfingen in Deutschland 17,6 Millionen TV-Haushalte ihre Programme über Satellit. Mehr Informationen unter www.astra.de. Folgen Sie uns auf Facebook und YouTube!



Über HD+



Die HD PLUS GmbH ist eine hundertprozentige Tochter von SES, einem weltweit führenden Satelliten-Betreiber mit einer Flotte von über 50 Satelliten. Die HD PLUS GmbH wurde im Mai 2009 gegründet und vermarktet das Produkt HD+, ein zusätzliches Programm-Angebot in hochauflösender Qualität (HD und Ultra HD), das über das Astra Satellitensystem in Deutschland empfangbar ist. Nutzer von HD+ haben Zugriff auf mehr als 50 Sender in HD - neben 30 meist öffentlich-rechtlichen HD-Angeboten empfangen Zuschauer mit dem HD+ Sender-Paket aktuell 23 der größten Privatsender in HD-Qualität. Mit dem zusätzlich verfügbaren Eurosport-Paket erleben Zuschauer die Bundesliga und weitere Sport-Highlights live in HD-Qualität. Mehr Informationen unter www.hd-plus.de.



Mit Travelxp 4k und UHD1 by Astra / HD+ bietet HD+ seinen Kunden zudem zwei Ultra HD-Sender an. Travelxp 4k ist der weltweit erste Reisesender, der seine Programme in Ultra HD HDR (High Dynamic Range) produziert und ausstrahlt. UHD1 by Astra / HD+ ist einer der ersten 24/7 Demokanäle für Ultra HD. Tagsüber unterstützt er durch attraktive Inhalte den Fachhandel, Kunden für Ultra HD zu begeistern. Abends wird für HD+ Kunden exklusiver Content aus den Bereichen Doku, Lifestyle, Action, Clips und Chillout sowie User Generated Content präsentiert. Mehr Informationen unter http://www.hd-plus.de/uhd.



