Baden-Baden/Manila (pts013/19.12.2017/11:00) - Über sein lokales Engagement hinaus spendet Arvato Financial Solutions im Rahmen seiner diesjährigen Weihnachtsaktion einen Betrag von 30.000 Euro an das weltweit tätige Kinderhilfswerk Plan International Deutschland. Die Hilfsorganisation setzte das Geld für ein Projekt ein, das Kinderhandel bekämpft. Ziel ist es, die Schutzstrukturen für Kinder und Jugendliche zu stärken und vom Menschenhandel betroffenen Mädchen und Jungen die Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu erleichtern. CEO Frank Kebsch verdeutlicht das Engagement des Unternehmens: "Wir sind auf dem Philippinen mit einem Länderbüro vertreten und beschäftigen dort 1000 Mitarbeiter, die meist selbst Kinder haben. Deshalb liegen uns die lokale Entwicklung und das Schaffen einer lebenswerten Zukunft für Kinder sehr am Herzen. Aus diesem Grund haben wir uns erneut für ein Projekt auf den Philippinen entschieden. Dabei sind Prävention und Integration die beiden Schlüssel des Projektes 'Stoppt Kinderhandel', von dem circa 80.000 Kinder und Jugendliche profitieren werden." Auf den Philippinen lebt ein Viertel der Bevölkerung unterhalb der nationalen Armutsgrenze. Die Einkommensunterschiede sind hoch. 5,5 Millionen Kinder zwischen fünf und 17 Jahren brechen frühzeitig die Schule ab und werden in ein Arbeitsverhältnis gedrängt. Über die Hälfte dieser Kinderarbeit findet unter gefährlichen und gesundheitsschädigenden Bedingungen statt. In vielen Fällen werden Kinder auch von ihren Familien weggegeben oder von Menschenhändlern verschleppt. Laut Studien werden zwischen 60.000 und 100.000 Kinder auf den Philippinen zur Prostitution gezwungen. Mit diesem Projekt stärken die Projektbeteiligten vor Ort die Schutzstrukturen für Mädchen und Jungen in 24 Dörfern und Städten der Regionen Östliche Visayas, Mindanao und Caraga. Sie unterstützen von Menschenhandel betroffene Kinder und Jugendliche bei der Verarbeitung ihrer traumatischen Erlebnisse und bieten ihnen neue Lebens- und Bildungsperspektiven, die ihnen die Wiedereingliederung in die Gesellschaft erleichtern. Das Vorhaben konzentriert sich vor allem auf die Stärkung und Sensibilisierung der Gemeinden durch Informations- und Bildungskampagnen, um der Verschleppung von Kindern vorzubeugen und Opfer wieder in ihr soziales Umfeld zu integrieren. Bei der sozialen Reintegration unterstützt Plan bestehende Betreuungszentren in den Projektregionen bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen durch psychologische Betreuung, alternative Lernangebote und berufliche Schulungen. Zudem werden Kinder und Jugendliche mobilisiert: Dazu fördert die lokale Plan-Organisation das Engagement von Jugendlichen und stärkt sie in den Themenfeldern Kinderschutz und Partizipation. Plan International ist eine religiös und weltanschaulich unabhängige Hilfsorganisation, die sich weltweit für die Chancen und Rechte der Kinder engagiert: effizient, transparent, intelligent. Seit 80 Jahren arbeitet Plan daran, dass Mädchen und Jungen ein Leben frei von Armut, Gewalt und Unrecht führen können. Dabei bindet die Organisation Kinder in über 70 Ländern aktiv in die Gestaltung der Zukunft ein. Die nachhaltige Gemeindeentwicklung und Verbesserung der Lebensumstände in den Partnerländern ist oberstes Ziel. Plan reagiert schnell auf Notlagen und Naturkatastrophen, die das Leben von Kindern bedrohen. Die nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen bestärken Plan in dem Engagement für die Gleichberechtigung von Mädchen und Frauen. Mit der Bewegung "Because I am a Girl" soll sicher gestellt werden, dass sie überall auf der Welt ihr volles Potenzial entfalten. Mehr Informationen unter: http://www.plan.de Arvato Financial Solutions ist ein global tätiger Finanzdienstleister und als Tochterunternehmen von Arvato zur Bertelsmann SE & Co. KGaA zugehörig. Rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten in 22 Ländern mit starker Präsenz in Europa, Amerika und Asien flexible Komplettlösungen für ein effizientes Management von Kundenbeziehungen und Zahlungsflüssen. Arvato Financial Solutions steht für professionelle Outsourcing-Dienstleistungen (Finance BPO) rund um den Zahlungsfluss in allen Phasen des Kundenlebenszyklus - vom Risikomanagement über Rechnungsstellung, Debitorenmanagement, Verkauf von Forderungen und bis zum Inkasso. Dabei steht die Minimierung von Ausfallquoten in der Geschäftsanbahnung und während des Beitreibungsprozesses im Fokus. Zu den Leistungen gehört deshalb auch die Optimierung der Zahlartenauswahl über Ländergrenzen hinweg. Als Financial Solutions Provider betreut das Unternehmen fast 10.000 Kunden, u. a. aus den Schwerpunktbranchen Handel/E-Commerce, Telekommunikation, Versicherungen, Kreditwirtschaft und Gesundheit und ist damit Europas Nummer 3 unter den integrierten Finanzdienstleistern. Mehr Informationen unter: http://finance.arvato.com (Ende) Aussender: Arvato infoscore GmbH - part of Arvato Financial Solutions Ansprechpartner: Nicole Schieler Tel.: +49 7221 5040-1130 E-Mail: presse.afs@arvato.com Website: finance.arvato.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171219013

