Zum Fest schenkt SAT.1 deutsches Hit-Kino für die ganze Familie: Grandiose 7,2 Millionen Kinobesucher machten Til Schweigers zehnte Regiearbeit "Honig im Kopf" zu einem der erfolgreichsten deutschen Filme der letzten Jahre. Dieter Hallervorden wird nun als liebenswert-vergesslicher Großvater auf einem Roadtrip nach Venedig zum herzerwärmenden Highlight des SAT.1 Weihnachtsprogramms ... SAT.1 zeigt die mehrfach preisgekrönte SAT.1-Kinokoproduktion "Honig im Kopf" am Dienstag, 26. Dezember 2017, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



"Wie kann man ein Thema wie Alzheimer als amüsanten Familienfilm realisieren und dabei zwischen Lachen und Weinen ehrlich bleiben? Til Schweiger ist diese Balance gelungen mit 'Honig im Kopf' und Dieter Hallervorden."



- ADRIAN PRECHTEL, ABENDZEITUNG MÜNCHEN



Fakten:



* In "Honig im Kopf" verarbeitet Multi-Talent Til Schweiger ("Keinohrhasen", "Inglorious Basterds") ein Thema mit globaler Relevanz: Weltweit sind 47 Millionen Menschen an Demenz erkrankt - mehr als die Gesamtbevölkerung Spaniens. In Deutschland sind etwa 1,6 Millionen Menschen betroffen, zwei Drittel von ihnen leiden an der häufigsten Demenz-Form Alzheimer (2016).* *Quelle: World Alzheimer Report 2016, Deutsche Alzheimer Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz



* "Honig im Kopf" ist Til Schweigers bisher erfolgreichster Film: Die Tragikomödie landete in Deutschland mit 7,2 Millionen Besuchern im Jahr 2014 auf Platz eins. International spielte der Film fantastische 60 Millionen US-Dollar ein.



* Nach diversen Verzögerungen sind die Dreharbeiten für ein US-Remake - ebenfalls unter der Regie von Til Schweiger - für das Jahr 2018 eingeplant. Dieter Hallervordens Part wird von keinem Geringeren als Altstar Michael Douglas übernommen.



Inhalt: Die elfjährige Tilda (Emma Schweiger) und ihr 70-jähriger Großvater Amandus (Dieter Hallervorden) hatten schon immer eine ganz besondere Verbindung - bis er beginnt, mehr und mehr zu vergessen. Die erschütternde Diagnose: Alzheimer. Für Amandus? Sohn Niko (Til Schweiger) bricht eine Welt zusammen. Er beschließt, seinen Vater bei sich zuhause zu betreuen, doch nur Tilda scheint sich wirklich darüber zu freuen. Amandus wird immer unberechenbarer: Als er fast das ganze Haus abfackelt, mitten in der Nacht in den Kühlschrank pinkelt und beinahe das Luxusauto seiner Schwiegertochter Sarah (Jeanette Hain) zu Schrott fährt, muss Niko schweren Herzens einsehen, dass Amandus professionelle Hilfe braucht. Tilda ist da ganz anderer Meinung. Kurzerhand packt sie die Sachen ihres Opas zusammen, um ihm seinen größten Wunsch zu erfüllen: Er möchte noch einmal Venedig sehen - die Stadt, in der Amandus vor 40 Jahren mit seiner inzwischen verstorbenen Frau die Flitterwochen verbracht hatte. Doch wie sollen ein elfjähriges Mädchen und ihr demenzkranker Großvater nach Italien kommen? Ein abenteuerlicher Roadtrip beginnt ...



"Honig im Kopf" SAT.1-Kino-Koproduktion von SevenPictures Film GmbH Zum ersten Mal im Free-TV Am Dienstag, 26. Dezember 2017, um 20:15 Uhr Deutschland, 2014 Genre: Tragikomödie Regie: Til Schweiger



Das SAT.1 Feiertagsprogramm im Überblick:



Freitag, 22. Dezember 2017



o 20:15 Uhr: "LUKE! Das Jahr und ich - Der Comedy-Jahresrückblick" (Comedy-Show, D 2017)



Samstag, 23. Dezember 2017



o 20:15 Uhr: "Kevin - Allein zu Haus" (Spielfilm, Komödie, USA 1990) o 22:25 Uhr: "Harry Potter und der Stein der Weisen" (Spielfilm, Fantasy, USA/GB 2001)



Sonntag, 24. Dezember 2017



o 11:30 Uhr: "Die Schlümpfe" (Spielfilm, Animation, USA 2011) o 13:00 Uhr: "Der Polarexpress" (Spielfilm, Animation, USA 2004) o 15:25 Uhr: "Die Geister, die ich rief ..." (Spielfilm, Komödie, USA 1988) o 17:30 Uhr: "E-Mail für Dich" (Romantische Komödie, USA 1998) o 20:15 Uhr: "Kevin - Allein in New York" (Spielfilm, Komödie, USA 1992)



Montag, 25. Dezember 2017



o 05:00 Uhr: "Jagdfieber 3" (Spielfilm, Animation, USA 2010) o 06:15 Uhr: "Keinohrhase und Zweiohrküken", Free-TV-Premiere(Spielfilm, Animation, D 2013) o 07:25 Uhr: "Kung Fu Panda: Ein schlagfertiges Winterfest" (Animation, USA 2008) o 11:45 Uhr: "Mulan" (Animation, USA 1998) o 13:30 Uhr: "Ice Age 2 - Jetzt taut's" (Spielfilm, Animation, USA 2006) o 15:10 Uhr: "Madagascar 2" (Animation, USA 2008) o 20:15 Uhr: "Titanic" (Spielfilm, Drama, USA 1997)



Dienstag, 26. Dezember 2017



o 07:15 Uhr: "Madagascar Special: Mad Santa" (TV Spezial, Animation, USA 2009) o 07:40 Uhr: "Die Pinguine von Madagascar - Verrückte Weihnachten" (TV Spezial, Animation, USA 2014) o 20:15 Uhr: "Honig im Kopf", Free-TV-Premiere (Spielfilm, Dramedy, D 2014) o 23:05 Uhr: "Kokowääh 2" (Spielfilm, Komödie, D 2013)



