Winterthur - Interne Nachfolge bei der AXA Winterthur: Fabrizio Petrillo, bisher Leiter Schadenversicherung, übernimmt von Antimo Perretta das Amt als CEO.

Der Verwaltungsrat der AXA Winterthur hat Fabrizio Petrillo, Leiter Schadenversicherung und damit bereits bisher Mitglied der Geschäftsleitung, zum neuen CEO ernannt. Der 48-Jährige folgt auf Antimo Perretta, der wie bereits bekannt als Leiter Europa in die Konzernleitung der AXA Gruppe aufgestiegen ist.

Breiter Erfahrungsschatz in verschiedenen Versicherungsdisziplinen

Bis Fabrizio Petrillo 2016 an die Spitze des Schadenversicherungsgeschäfts berufen worden war, amtete er vier Jahre lang als CFO des grössten Schweizer Versicherers. Ab 2009 hatte er im Bereich Lebensversicherungen als Leiter «Swiss Products» und später der Marktbearbeitung die Entwicklung verschiedener innovativer Versicherungsprodukte geprägt, welche im Vorsorgemarkt grossen Anklang fanden. Zuvor war Fabrizio Petrillo nach Stationen in der Beratung sieben Jahre für ...

