Frankfurt - Invesco-Chefökonom John Greenwood ist zuversichtlich, dass die führenden Volkswirtschaften der Welt ihren robusten Aufschwung auch im Jahr 2018 und darüber hinaus fortsetzen werden. An der Spitze der globalen Erholung sehe er die USA, während der Aufschwung in der Eurozone an Dynamik gewinne und sich der Welthandel wiederbelebe.

Den vollständigen Artikel lesen ...