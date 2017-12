Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Albenga, Ligurien (pts014/19.12.2017/11:10) - Wer im Süden am Meer eine Immobilie sucht, sollte die nachstehenden Kauf-Angebote kennen: Zum Beispiel, das Castello di Albenga - die renovierte 18 Zimmer-Villa mit Meerblick und 50'000m2 Land für nur 1,25 Mio. Euro oder die Ferienwohnung der Woche, die elegante renovierte 5-Zimmer Wohnung (115 m2), nur 100m vom traumhaften Strand von Albenga entfernt, für nur 290'000 Euro. Riviera Immobilien hat sich spezialisiert auf das Anbieten von einzigartig günstigen, renditestarken Immobilien in West-Ligurien, z.B.: Castello di Albenga Dieses Castello ist ein herrschaftliches Anwesen mit 1'000 m2 Nutzfläche und 50'000 m2 Privatgrundstück zum sensationell günstigen Preis von nur 1,25 Mio. Euro. Durch die 400m lange Allee erreicht man das Herzstück, die renovierte 18-Zimmer-Villa mit herrlicher Aussicht direkt über die Altstadt aufs Meer. Die zeitgemäss renovierte 400 m2-Villa hat 5 Bäder, 3 Küchen und ein neu eingebautes Heizsystem. Zum 50'000-m2-Grundstück gehören verschiedene weitere Gebäude mit einer Nutzfläche von 600 m2 sowie eine eigene, kräftig sprudelnde Quelle. Das Anwesen liegt nur 5 Minuten vom Meer entfernt. Es wäre auch sehr gut geeignet für Golf Clubs, Golf Pro's, oder Golf-Ferien-Veranstalter, denn der Golfplatz Garlenda ist ebenfalls in wenigen Minuten erreichbar. Bilder und weitere Angaben zum Castello: https://www.pressetext.com/news/20171208010 Angebot der Woche: äusserst günstige Ferienwohnung beim Meer in Albenga In Albenga, dem Ferienort mit Römischer Altstadt, steht neu, an sehr ruhiger Lage unmittelbar beim Meer (100 Meter), eine elegante 5-Zimmer Wohnung 115 m2 für nur 290'000 Euro zum Verkauf. Die Wohnung mit Lift liegt im 1. Stock, hat 2 Balkone, 1 Garagenbox mit elektrischer Öffnung, 3 Schlafzimmer, Salon, Living Room, Küche, grosses Bad, 2 Keller-Abteile, Abstellraum. 1960 in herrschaftlichem Mehrfamilienhaus erbaut, wurde die Wohnung 2007 vollständig renoviert und mit Solar-Fenstern versehen. Sie ist vollständig modern eingerichtet im Belle Epoque-Stil, hat eine vollständig eingerichtete Küche mit Spül- und Waschmaschine und ist vollständig klimatisiert. Die Wohnung liegt nur 100 Meter vom traumhaften Strand entfernt, ist ohne Restaurations-Aufwand sofort beziehbar und die sehr schönen Möbel könnten übernommen werden. Weitere einzigartig kostengünstige Ferienhäuser und Ferienwohnungen für jeden Bedarf Unsere Spezialisten vor Ort bieten eine grosse Auswahl von Immobilien in West-Ligurien für jeden Bedarf zu unschlagbaren Preisen: - Über 60 Rustici mit Preisen ab 16'000 Euro - Über 350 Wohnungen von 35'000 bis Eur 360'000 Euro - Über 480 Häuser von 245'000 bis 790'000 Euro - Über 90 Villen von 450'000 bis 5,6 Mio. Euro. Erstklassige Immobilien an der Riviera in West-Ligurien bieten gleichzeitig hohe Rendite-Aussichten, nachhaltigen Genuss und echt italienische Ferien-Erlebnisse. Immobilie an der Riviera als hochrentable Geldanlage, Ferienhaus und Ruhestands-Residenz Wer jetzt eine der erstklassigen Immobilien findet, die zu Schnäppchenpreisen erwerbbar sind, der erzielt in den kommenden Jahren hohe Renditen. Diese Renditen entstehen durch 4 verschiedene Quellen: - Wertsteigerung (diese Schnäppchen sind so günstig, wie seit Jahrzehnten nicht mehr) - Eigennutzung - Vermietung - Weiterverkauf von Teilen grosser Grundstücke. Für den Kauf einer Rendite-Immobilie in West-Ligurien spricht auch die Nähe und die gute Erreichbarkeit. Vor Ort in Ligurien stehen die kompetenten, deutschsprechenden Partner von Riviera Immobilien gerne zur Verfügung für Besichtigungen, auf Wunsch auch für: Untervermietung, Renovations-Projekte, wertvermehrende Ausbauten, Weiterverkäufe von Grundstück-Teilen, Abholungen von den Flughäfen Nizza und Genua, usw. Vereinbarung von Besichtigungen mit deutschsprachigen Spezialisten vor Ort: Riviera Immobilien Tel.: +41 (0)44 761 03 87 E-Mail: heinrich@effiprom.com (Ende) Aussender: Riviera Immobilien, Abteilung der Effiprom GmbH Ansprechpartner: Emil Heinrich Tel.: +41 44 761 03 87 E-Mail: heinrich@effiprom.com Website: www.rivieraimmobilien.com Quelle: http://www.pressetext.com/news/20171219014

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2017 05:10 ET (10:10 GMT)