Wien - Allgemein gesehen zeigt sich, dass der Primärmarkt in Osteuropa im letzten Monat bereits im Urlaubsmodus war, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Im harten Währungssegment sei es einzig zu Non-Benchmark-Emissionen der Holdinggesellschaft der russischen Alfa-Bank (Ticker ABHFIN, vorrangig unbesichert, fünf Jahre, CHF 165 Mio. bei MS+304,5 BP) sowie der Turkish Credit Europe Bank (nachrangig 10NC5, USD 150 Mio. bei MS+517,5 BP) gekommen. Beide genannten Emissionen würden nach Einschätzung der Analysten der Refinanzierung dienen. Des Weiteren habe die Development Bank of Kazhakstan in der ersten Dezemberwoche eine Anleihe mit einer Rendite von 9,625% (Lokalwährung, vorrangig unbesichert, drei Jahre, KZT 100 Mrd.) begeben. Die Analysten würden großen Refinanzierungsdruck in der vorrangig unbesicherten Anleiheklasse (Senior Unsecured) erwarten, vor allem für nicht sanktionierte russische Banken und davon ausgehen, dass diese Institute - abhängig von der weiteren Stabilisierung des fundamentalen Bildes im Sektor - wieder am Primärmarkt aktiv würden. (Ausgabe vom 18.12.2017) (19.12.2017/alc/a/a)

Den vollständigen Artikel lesen ...