Hannover - Am Dienstag steht der ifo-Geschäftsklimaindex zur Veröffentlichung an, so die Analysten der Nord LB.Der prominenteste Stimmungsindikator für die deutsche Wirtschaft habe im Jahresverlauf mehrfach historische Höchststände erreichen können. Dass nun für den Berichtsmonat Dezember mit einem marginalen Rücksetzer zu rechnen sei, ändere nichts daran, dass der Aufschwung in Deutschland in diesem Jahr eine Kraft und eine Breite entwickle, wie sie jüngerer Vergangenheit kaum jemals zuvor anzutreffen gewesen sei. Die Analysten würden davon ausgehen, dass sich die Beurteilung der gegenwärtigen Geschäftslage zwar auf dem sehr hohen Niveau des Vormonats halten werde, die Geschäftserwartungen für die Situation in sechs Monaten aber ein klein wenig verhaltener ausfallen würden.

