Die Rally an den Finanzmärkten und der Hype bei den digitalen Währungen kennen scheinbar keine Limits. Ein winziges Startup, das auf die Finanztechnologie fokussiert ist, hat seinen Aktienkurs in die Höhe schnellen sehen. Erst letzte Woche war mit dem Handel begonnen worden. Das Start-up Longfin, mit Sitz in New York, absolvierte in der letzten Woche seinen Börsengang ...

Den vollständigen Artikel lesen ...