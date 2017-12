Liebe Leser,

die Automobilbranche steht vor einem Umbruch. Die Elektromobilität wird in den kommenden Jahren Vieles verändern. Mancherorts sind Zulieferer, welche sich auf Antriebe spezialisiert haben, bereits am Zittern. Viele Mitarbeiter bangen schon heute um ihren Job. Doch so plötzlich kommt die Revolution nicht. Viele Unternehmen haben sich bereits vorbereitet.

Am besten sind sowieso Zulieferer aufgestellt, die mit Antrieben nichts oder nur wenig zu tun haben. So wie Valeo. ... (Jens Gravenkötter)

Den vollständigen Artikel lesen ...