FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemiehändler Brenntag baut sein Distributionsnetz in Kolumbien mit einer Übernahme aus. Der Chemiedistributeur Conquimica, der seinen Geschäftssitz im kolumbianischen Medellin hat, liefert den Angaben zufolge in erster Linie Industrie- und Spezialchemikalien an die Lack-, die Lebensmittel- und die Reinigungsmittelindustrie.

Conquimica unterhält vier Lagerstandorte in den großen Wirtschaftszentren des Landes und wird im Geschäftsjahr 2017 voraussichtlich 48,4 Millionen US-Dollar umsetzen. Abgeschlossen werden soll die Transaktion im zweiten oder dritten Quartal nächsten Jahres. Finanzielle Details wurden nicht mitgeteilt.

December 19, 2017

