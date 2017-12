BERLIN (Dow Jones)--Das Bundeswirtschaftsministerium und die KfW Bankengruppe haben die Pilotphase für eine neue digitale Gründerplattform gestartet. Auf www.gruenderplattform.de erhalten Gründungswillige individuelle Hilfestellung - von der Idee, über das Geschäftsmodell und den Businessplan bis hin zur Auswahl passender Förderung und Finanzierung, wie das Ministerium am Dienstag in Berlin mitteilte. Gleichzeitig sind deutschlandweit die zentralen Akteure für die Gründungsberatung und -finanzierung auf der Plattform eingebunden.

Die Plattform wird ab März 2018 voll zur Verfügung stehen. Bis dahin laufen die mehrstufige Testphase sowie die deutschlandweite Einbindung der zentralen Gründungsunterstützer. Mit dem Angebot sollen nach Ministeriumsangaben die Hürden im Gründungsprozess abgebaut werden, damit mehr Menschen den Schritt in die Selbständigkeit wagen und so ein Beitrag zur Belebung des Gründergeschehens in Deutschland geleistet wird.

