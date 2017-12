Mainz (ots) -



Samstag, 23., bis Sonntag, 31. Dezember 2017



An den Weihnachtstagen zeigt 3sat Dokumentationen, Filmklassiker, festliche Opern, Ballett und Musik. Ab dem 27. Dezember entführen fünf Thementage zu Traumzielen und Naturparadiesen, blicken hinter die Kulissen traditionsreicher Hotels und bieten erstklassiges Kabarett- und Comedy-Programm sowie einen angemessenen Jahresausklang mit 24 Stunden Pop- und Rock-Konzerten am Thementag "Pop around the clock".



Am Samstag, 23. Dezember 2017, 20.15 Uhr, zeigt 3sat eine Aufzeichnung von Charles Gounods Vertonung des Shakespeare-Klassikers "Roméo et Juliette" aus der Wiener Staatsoper vom Januar 2017 in Erstausstrahlung.



An Heiligabend, 24. Dezember 2017, um 19.15 Uhr unternimmt die Dokumentation "Torten, Stollen und Pandoro - Weihnachtskuchen in Europa" (Erstausstrahlung) einen Streifzug durch die europäische Weihnachtsbäckerei. In ganz Europa werden in der Zeit rund um Weihnachten die verschiedensten Torten, Kuchen, Biskuitrollen, Sterne und Stollen gebacken - ob reichhaltiger Hefestollen mit Trockenfrüchten, würzige Linzer Torte oder schokoladig-zarte "Bûche de Noel". Um 20.15 Uhr strahlt 3sat mit "Der Nussknacker" das wohl meistgespielte Ballett-Werk aus, in der Inszenierung von Manuel Legris 2012 aus der Wiener Staatsoper.



Am Ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember 2017, taucht 3sat in die Welt der Oper ein und zeigt um 11.50 Uhr mit der Dokumentation "Die drei Tenöre - Ihre verschollenen Konzerte" die schönsten Momente gemeinsamer Konzerte von Plácido Domingo, Luciano Pavarotti und José Carreras. Am Abend, um 20.10 Uhr, geht es mit dem prominent besetzten Zweiteiler "Das Adlon. Eine Familiensaga" weiter. Regisseur Uli Edel verknüpft hier ein halbes Jahrhundert Hotelhistorie mit der Biografie der fiktiven Protagonistin Sonja Schadt (Josefine Preuß). In weiteren Rollen sind Heino Ferch, Marie Bäumer, Wotan Wilke Möhring, Ken Duken und Jürgen Vogel zu sehen. Den zweiten Teil sendet 3sat am Zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember 2017, um 20.15 Uhr. Vorher, um 17.20 Uhr, sind in dem Klassiker "African Queen" von 1951 Katharine Hepburn als Ordensschwester Rose und Humphrey Bogart als raubeiniger Kapitän Charlie zu sehen.



Mit fünf Thementagen lässt 3sat das Jahr 2017 ausklingen: Vom 27. bis zum 31. Dezember sind jeweils 24 Stunden einem Thema gewidmet. Den Auftakt macht am Mittwoch, 27. Dezember, ab 6.20 Uhr der Thementag "Naturparadies Afrika", der die vielfältigen Landschaften des großen Kontinents präsentiert. Sansibar, Mauritius, die Seychellen oder Bora Bora: Am Donnerstag, 28. Dezember, ab 6.10 Uhr nimmt 3sat im Rahmen des Thementags "Traumziele" die Zuschauer mit auf eine Reise zu den faszinierendsten Orten, die unser Erdball zu bieten hat. Am Freitag, 29. Dezember, ab 6.25 Uhr, blickt der Thementag "Hotelgeflüster" in Dokumentationen sowie Spiel- und Fernsehfilmen auf Geschichten aus und rund um Hotels. Am Thementag "Kabarett & Comedy" gibt Urban Priol mit "TILT! - Tschüssikowski 2017" am Samstag, 30. Dezember, 20.15 Uhr, einen satirischen Jahresrückblick. Traditionsgemäß rockt 3sat am 31. Dezember 2017, ab 6.15 Uhr am Thementag "Pop around the Clock" mit Konzerten internationaler Stars ins neue Jahr. Mit dabei sind Carole King, Jeff Beck and Friends, The Rolling Stones, Udo Lindenberg, Metallica, Rammstein, The Bee Gees und viele andere.



