Frei nach einem legendären Ausspruch eines österreichischen Ex-Vizekanzlers ist auch für uns "the world in Austria too small for us". Ab sofort ist unsere komplette Website auch in Englisch verfügbar - und die ersten (englischsprachigen) Kunden sind schon in den Startlöchern… weihnachtsgeschenk christmas present globalgrowth Der Beitrag Growth Ninjas goes English erschien zuerst auf Growth Ninjas | Wir leben Wachstum und Digitalisierung. Im Original hier erschienen: Growth Ninjas goes English

Den vollständigen Artikel lesen ...