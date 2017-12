Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Am 18. Dezember 2017 wurde beim Taktischen Luftwaffengeschwader 31 "Boelcke" in Nörvenich ein neues Kapitel in der Fähigkeitsentwicklung des Eurofighter aufgeschlagen. Die laser- und GPS-gesteuerte Präzisionswaffe GBU-48, entwickelt zur Bekämpfung möglicher Ziele am Boden, wurde im Rahmen eines Appells an die Luftwaffe übergeben. Der Eurofighter - ursprünglich als reines Jagdflugzeug für den Luftkampf konzipiert - erhält damit eine erste Befähigung in der so genannten Luft-Boden-Rolle. Sie stellt ein wichtiges Element der Bündnis- und Landesverteidigung dar und war der NATO von deutscher Seite für 2018 als Kernfähigkeit angezeigt worden.



Das Bundesamt für Ausrüstung, Information und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) hatte gemeinsam mit der Luftwaffe im Jahresverlauf erfolgreiche Erprobungen mit der GBU-48 durchgeführt, an deren Ende die Einsatzfähigkeit der Bombe nachgewiesen werden konnte.



Die Übergabe in Nörvenich wurde von Generalmajor Klaus Veit, Vizepräsident des BAAINBw, und Generalmajor Günter Katz, Kommandeur Fliegende Verbände im Luftwaffentruppenkommando, vorgenommen.



Mit der neuen Bewaffnung werde die Luftwaffe künftig "auch auf Herausforderungen reagieren können, die wir heute noch nicht kennen", so General Katz anlässlich der symbolischen Übernahme. Mit den kürzlich erteilten Genehmigungen zur Nutzung "wurde nun auch das letzte Mosaiksteinchen gelegt, um eine allwetter- und präzisionsfähige Luft-Boden-Rolle zu realisieren. Die Herausforderung besteht fortan darin, die neue Fähigkeit durch Ausbildung der Techniker und Piloten breit aufzustellen", erklärte General Katz weiter.



Die Guided Bomb Unit-48 dient der präzisen Bekämpfung von stationären weichen bis leichtgehärteten Zielen unter nahezu allen Sicht- und Wetterbedingungen sowie zur Bekämpfung von sich bewegenden Zielen bei optischen Sichtbedingungen. Sie verfügt dabei über eine Reichweite von bis zu 25 Kilometern und trifft ihr Ziel mit einer Abweichung von weniger als zehn Metern. Ihre Länge beträgt 368 Zentimeter, das Gewicht beläuft sich auf 504.5 Kilogramm. Der Eurofighter kann mit bis zu vier dieser Bomben bewaffnet werden.



Das Taktische Luftwaffengeschwader 31 "Boelcke" ist der erste von vier Eurofighter-Verbänden der Luftwaffe, der die Einsatzfähigkeit in der Luft-Boden-Rolle sicherstellt. Zeitgerecht zum Jahreswechsel steht das Waffensystem Eurofighter damit ab Januar 2018 der NATO Response Force (NRF) - der schnellen Eingreiftruppe des Bündnisses - als Jagdbomber zur Verfügung.



OTS: Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe newsroom: http://www.presseportal.de/nr/81895 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_81895.rss2



Pressekontakt: Rückfragen bitte an:



Presse- und Informationszentrum der Luftwaffe Telefon: 030/3687-3931 E-Mail: pizlwpresse@bundeswehr.org



Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website www.luftwaffe.de