Baden-Baden (ots) - Im Rennen um die Offiziellen Deutschen Kinocharts entscheidet sich der Verband der Filmverleiher e.V. (VdF) erneut für die Chartexpertise von Media Control, Baden-Baden.



Media Control bleibt auch 2018 alleiniger Vermarkter der deutschen Kinofilmbranche. Ulrike Altig, Geschäftsführerin Media Control: "Wir haben viele Ideen, die das Interesse aller Altersgruppen für den Kinofilm in Deutschland noch weiter verstärken. Kinocharts sind dafür das beste Instrument. Wir freuen uns sehr über den erneuten Vertrauensbeweis des Verbandes und starten gemeinsam mit den besten Voraussetzungen in das neue Kino-Jahr 2018."



VdF-Geschäftsführer Johannes Klingsporn: "Als Interessenvertretung der Filmverleiher setzen wir auf die nachhaltige Stärkung der deutschen Kinofilmbranche. Die wöchentlich ermittelten Kinocharts stellen dabei einen sehr wichtigen Baustein für die Öffentlichkeitsarbeit dar, weshalb wir uns gerne dazu entschieden haben, die konstruktive und vertrauensvolle Kooperation mit Media Control fortzuführen."



In Zusammenarbeit mit dem Verband der Filmverleiher e.V. (VdF) ermittelt Media Control die Offiziellen Deutschen Kinocharts. Die wöchentlichen Kino-Hitlisten, die auf Basis einer Vollerhebung gewonnen werden, basieren auf den repräsentativen Besucherzahlen von über 4.600 Kino Leinwänden in ganz Deutschland. Star Wars ante portas! Das waren bis heute die erfolgreichsten Kinofilme 2017: http://bit.ly/2kJbFUt



Pressekontakt: Lars Niedrée Leitung Medien - Öffentlichkeitsarbeit +49 (0) 7221 / 309-0 l.niedree@media-control.de