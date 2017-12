Unterföhring (ots) -



Im Bild: Zurück auf dem Laufsteg: Derek Zoolander (Ben Stiller, M.), sein Freund Hansel (Owen Wilson, r.), Ex-Model und Ermittlerin Valentina Valencia (Penélope Cruz, l.) und die Modeschöpfer Jacobim Mugatu (Will Ferrell, 2 v. l.) und Alexanya Atoz (Kristen Wiig, 2 v. r.).



"Zoolander No. 2" ist der zweite Teil der schrägen Komödie rund um das Glamour-Leben auf den Laufstegen.



Dabei legte Ben Stiller mit seinem berühmten "Blue-Steel"-Look nicht nur als Hauptdarsteller, sondern auch als Regisseur eine sehr gute Figur ab. Unterstützt wurde er neben dem Originalcast aus dem ersten Teil, auch von vielen weiteren prominenten Persönlichkeiten wie Penélope Cruz ("Pirates of the Caribbean"), Kristen Wiig ("Der Marsianer") und Benedict Cumberbatch ("Sherlock"). Daneben haben Justin Bieber, Kim Kardashian, Kanye West und Lewis Hamilton einen Cameo-Auftritt ...



ProSieben zeigt "Zoolander No. 2" am Donnerstag, 28. Dezember 2017, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



