KALIFORNIEN (IT-Times) - Das Transport-Unternehmen Virgin Hyperloop One hat einer neuen Finanzierung zugestimmt. Zudem soll auch ein neuer Vorsitzender ernannt werden. Das Transport Startup Virgin Hyperloop One will, wie sein Pendant Hyperloop von Elon Musk auch, eine Art Rohrpost-System für Menschen...

Den vollständigen Artikel lesen ...