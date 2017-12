Der Anwalt von Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics hat betont, dass sein Mandant unschuldig sei. "Petrikovics hat keine strafbare Handlung gesetzt, er wird daher freizusprechen sein", so Verteidiger Otto Dietrich. Petrikovics habe nichts von einer allfälligen Involvierung "eines Beamten" gewusst, so Dietrich in Hinblick ...

Den vollständigen Artikel lesen ...