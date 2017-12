Nach zehn Jahren des wirtschaftlichen Abschwungs locken erste Anzeichen einer Erholung Investoren an, die an eine Trendwende glauben. Doch die Risiken sind noch immer hoch und Anleger müssen einen langen Atem mitbringen.Die Wirtschaft Europas wächst und die Aktienkurse steigen bereits seit Jahresbeginn auf immer neue Höchststände. Doch gibt es noch Märkte in Europa, die vielleicht erst am Anfang dieser Erholung stehen? Für Investoren, die nach Möglichkeiten zur Diversifikation suchen und auf ein wenig Extra-Rendite spekulieren wollen, richtet sich der Blick nach Griechenland. Die hohen Verluste an den Börsen in den vergangenen zehn Jahren locken Turnaround-Trader an, die auf eine Trendwende in Griechenland setzten. Ein heikles Thema, keine Frage: Der Pleitestaat hängt immer noch am Tropf der internationalen Gläubiger aus EU, EZB und IWF. Doch es gibt zaghafte Anzeichen einer Erholung. Für eine Analyse des Investmentklimas schauen wir zunächst in den Bereich, in dem das Leid der Investoren in den vergangenen zehn Jahren am intensivsten und die Schmerzen am größten waren: den Bankensektor.

