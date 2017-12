Düsseldorf (ots) - Nach mehreren Vorjahres-Platzierungen unter den Top Webseiten platziert sich der ARAG Konzern in diesem Jahr an der Spitze: www.ARAG.de ist bei der aktuellen Studie der AMC Finanzmarkt GmbH der beste Internetauftritt von insgesamt 126 untersuchten Versicherern. Dabei erzielte die ARAG die herausragende Gesamtbewertung von 100 Prozent. "Wir sind sehr stolz auf diese Spitzenplatzierung. Sie bestätigt uns klar den Erfolg, mit dem wir unser Internetangebot kontinuierlich im Sinne von Kunden und Verbrauchern optimieren", sagt Klaus Heiermann, Generalbevollmächtigter der ARAG SE und Hauptabteilungsleiter Konzernkommunikation/Marketing.



In sechs der insgesamt sieben Testrubriken erreichte der Online-Auftritt der ARAG die 100-Prozent-Marke. In der Rubrik Vertrieb erzielte das Düsseldorfer Familienunternehmen durch die Vergabe von Bonuspunkten für besondere Angebote sogar eine Bewertung von 104 Prozent. "In der Regel wird der Online-Abschluss neben weiteren Optionen offeriert: Da kommt der ARAG Berater vor Ort infrage, der Rückruf-Service oder die unverbindliche Angebotsanforderung. Die Einbindung der verschiedenen Optionen wurde hervorragend gelöst", lautet das positive Urteil der AMC-Tester.



Die Top-Positionierung ist ein weiterer wichtiger Meilenstein rund um die umfangreichen Digitalisierungsaktivitäten des ARAG Konzerns. Von besonderer Wichtigkeit ist: Der attraktive ARAG Webauftritt kommt vor allem auch bei den Kunden und Verbrauchern bestens an. Die Zahl jener Kunden, die online eine ARAG Versicherung abschließen, nimmt stetig zu. Mittlerweile stammen bereits elf Prozent des ARAG Gesamtkundenbestandes in Deutschland von Online-Kunden.



Großes Lob für die ARAG zollten die Tester auch in der Rubrik Produkte: "Vielfältige Einstiege führen in ausgezeichnete Leistungsbeschreibungen, die mit Zusatzinformationen wie FAQ und Hilfen bestens ausgestattet sind. Auf Textebene wird alles getan, um eine schnelle Erfassbarkeit der Informationen zu gewährleisten." In puncto Beratung verbinde "das perfekt austarierte Gesamtkonzept sämtliche Elemente aus Information und Interaktion bestmöglich". Hervorgehoben werden zudem zahlreiche innovative, digitale ARAG Angebote wie der Live-Chat, das Themenportal "Auf ins Leben", die ARAG Wallet-Card oder der neue Reise-Chatbot.



Für die aktuelle, mittlerweile 21. Auflage der Studie "Assekuranz im Internet - Alle Versicherungs-Websites im Vergleich" hat die AMC Finanzmarkt GmbH die Internetauftritte von insgesamt 126 Versicherungsunternehmen detailliert unter die Lupe genommen. Insgesamt konnten sich 23 Versicherer in der Kategorie "Top-Website" platzieren.



"Unsere Spitzenleistung ist das Ergebnis einer tollen Mannschaftsleistung. Daher gebührt der Dank dem fachübergreifenden Team, das unseren Internetauftritt für Kunden und Interessenten stetig weiterentwickelt", hebt Klaus Heiermann, Generalbevollmächtigter der ARAG SE und Hauptabteilungsleiter Konzernkommunikation/Marketing, hervor.



