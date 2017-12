Berlin (ots) -



"Jede Antwort zählt!" heißt es am 21. Dezember für Tagesschau-Chefsprecher Jan Hofer, Comedian Michael Kessler, Schlagerstar Bernhard Brink und Entertainer Bürger Lars Dietrich. Zusammen mit vier schlauen Köpfen aus Berlin und Brandenburg wird ihr Wissen auf den Prüfstand gestellt.



Im Zweier-Team spielen die Prominenten mit einem Kandidaten aus dem jeweiligen Bundesland. In dieser Doppelfolge mit Catharina Ingwersen aus Berlin-Prenzlauer Berg, die im Internet Liebesspielzeug für Frauen verkauft, mit Stephanie Schilling, Finanzmaklerin aus Oberuckersee mit Hang zum Theater, mit Tanja Prinz, Referentin aus Berlin-Lichtenrade und im achten Monat schwanger und mit Susanne Benter, Tierärztin aus Spreenhagen, die mit 5 Pferden, 4 Hunden und einem Mann auf dem eigenen Hof lebt. Sie alle müssen Teamgeist zeigen und das richtige Gespür für Fragen zu skurrilen Traditionen und aktuellen Geschichten in der Region, zwischen Szenemetropole und Landidylle. Bei der Auswahl der Fragen mit dabei: Die Stadt- und Land-Spezialisten von radioBerlin 88,8 und Antenne Brandenburg.



Abendschau-Moderator Sascha Hingst gibt mit "Jede Antwort zählt!" sein Quiz-Debüt und präsentiert in zwei unterhaltsamen Spielrunden und einem schnellen Finale die verrücktesten Fragen rund um Berlin und Brandenburg. Mit jeder Frage kann ein bestimmter Geldwert erspielt werden. Dabei hält die Show, was der Titel verspricht - denn jede Antwort zählt: Beantwortet ein Team seine Frage richtig, bekommt es selbst das Geld, ist die Antwort falsch, geht das Geld aufs Konto der Gegner. Dabei bleibt es spannend bis zum Schluss - denn erst das Finale entscheidet, wer das Geld mit nach Hause nehmen darf.



Wenn auch Sie schon immer mal wissen wollten warum es Tom Hanks nach Eisenhüttenstadt verschlagen hat, wie man jede Menge Tränen vermeiden kann oder welcher Berliner Prominente seine Ex-Freundinnen nackt gemalt hat - schalten Sie ein: "Jede Antwort zählt!", in einer Doppelfolge am 21.12. um 20.15 Uhr



