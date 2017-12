Die für diese Bewegung derzeit maßgeblichen Barrieren befinden sich auf der Unterseite mit einer Unterstützung am Tief von Dezember bei 13,64 US-Cents, nachdem die Notierungen zuvor im August und Oktober bereits bei 13,72 und 13,77 US-Cents umgekehrt waren. Zudem wurde Ende Juni ein Unterschreiten bis 13,50 US-Cents schnell aufgeholt. Nach oben lässt sich zwischen den Hochs von November bei 15,49 US-Cents und Anfang August bei 15,82 US-Cents eine markante Widerstandszone definieren. Nachdem sich der Zuckerpreis derzeit im unteren Bereich dieser zur Seite ausgerichteten Bewegung befindet und die Saisonalität im Dezember bis in den Januar noch steigende Notierungen andeuten kann, könnte sich nach der Stabilisierung in den letzten Tagen um 13,60 US-Cents eine Gegenbewegung ...

