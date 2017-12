Jeder zweite Jobsuchende wird laut einer Umfrage bei der Bewerbung vom Anschreiben abgeschreckt. Wo es am unbeliebtesten ist, wie viele schummeln und welche Rolle Smartphones spielen, wenn Sie Fachkräfte gewinnen wollen.

Wie eine Schulprüfung oder ein Besuch beim Zahnarzt, so empfinden Deutschlands Bewerber das klassische Anschreiben. Das klingt nicht gerade besonders angenehm. Doch Rettung ist nah, denn laut Experten des Jobportals "Meinestadt.de" ist die klassische Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf und Zeugniskopien im Zeitalter der Digitalisierung sowieso ein Auslaufmodell.

Eine aktuelle Umfrage des Portals zeigt, was Bewerber über das Anschreiben tatsächlich denken: Über die Hälfte der 1034 befragten Fachkräfte mit Berufsausbildung empfindet das Anschreiben als eine große Hürde. Insbesondere Unternehmen, die um besonders gefragte Fachkräfte werben, sollten solche Hürden senken, um mehr relevante Bewerbungen zu erhalten.

Mit 55 Prozent nimmt eine eindeutige Mehrheit der befragten Fachkräfte das Anschreiben als "eine große Hürde bei Bewerbungen" wahr. Der am häufigsten genannte Grund dafür war, dass die Jobsuchenden nach eigenen Angaben nicht wissen, was sie schreiben sollen. Rund jeder Fünfte gibt an, das Anschreiben koste zu viel Zeit. 15 Prozent gaben mangelnde Routine beim Verfassen von Texten als Hürde an. Viele Fachkräfte mit Berufsausbildung sind es nicht gewohnt, längere Texte zu schreiben.

Diejenigen, die das Anschreiben nicht als Hürde empfinden, geben dafür diese Gründe an: Jeder Vierte greift auf eine Vorlage zurück, die nur minimal für die jeweilige Bewerbung angepasst wird. Weitere sechs Prozent berufen sich auf die gute Verfügbarkeit von Vorlagen im Internet und ein Prozent gibt sogar zu, dass ein Anschreiben kein Problem sei, weil sie es von jemand anderem erstellen lassen. "Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, welche Aussagekraft Anschreiben letztlich überhaupt für die Bewerberauswahl haben", kommentiert Georg Konjovic, Geschäftsführer von meinestadt.de, die Ergebnisse.

Womit vergleichen Fachkräfte das Verfassen eines Anschreibens? Sie verbinden es am häufigsten mit einer "Schulprüfung". Auf Platz zwei landet die Assoziation "Zeitverschwendung". Auffällig viele Teilnehmer vergleichen das Erstellen eines Anschreibens sogar mit einem "Besuch beim Zahnarzt".

Innerhalb der verschiedenen Branchen gibt es leichte Unterschiede, was die Akzeptanz des Anschreibens betrifft. Am unbeliebtesten ist es mit über 60 Prozent bei Fachkräften im Gastgewerbe und Tourismus, gefolgt von jeweils über 57 Prozent im Handwerk, in der Produktion, im Rechts- und Personalwesen. Bei Unternehmen aus diesen Branchen besteht besonders großer Handlungsbedarf, was die Optimierung von Prozessen angeht, damit potenzielle Mitarbeiter nicht schon im Vorfeld abspringen.

Doch nicht nur der Zeitfaktor und der Inhalt, sondern auch der technologische Wandel spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, die Effizienz des Anschreibens als notwendigen Bewerbungsbaustein grundlegend zu überdenken. Denn die mobile Jobsuche ist längst keine Zukunftsmusik mehr, sondern für die meisten Recruiter und Jobsuchenden Alltag. Der Grund ist einleuchtend: Alle haben Smartphones, alle nutzen sie. Das gilt auch für die Suche nach einem neuen Arbeitsplatz, wie die Mobile Recruiting Studie 2017 von "Meinestadt.de" belegt (Mehr dazu hier: "Bewerben wir uns bald nur noch per App?").

Otto, Henkel & Co. zeigen wie es geht

Rund 91 Prozent der Befragten geben demnach an, in Online-Börsen nach Jobs zu suchen, ...

