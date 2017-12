Laut der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung ist die Zahl der gewalttätigen Übergriffe am Arbeitsplatz gestiegen. Besonders gefährdet seien Beschäftigte, die Kunden- oder Patientenkontakt haben.

Die Zahl der gewalttätigen Übergriffe am Arbeitsplatz sind in den vergangenen Jahren gestiegen. Wie die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) am Dienstag in Berlin mitteilte, erlitten im vergangenen Jahr 10 432 Beschäftigte "einen meldepflichtigen Arbeitsunfall während einer betrieblichen Tätigkeit durch die Einwirkung von physischer oder psychischer Gewalt". Deren Zahl habe in den vergangenen fünf Jahren um rund 22 Prozent zugenommen (2012: 8534 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...