Doch zunächst noch ein paar wenige Informationen und ausnahmsweise auf Deutsch: Diese Reihe wird zukünftig vorwiegend online hier auf www.elektro.net veröffentlicht. Im Textverlauf finden Sie alle neuen Vokabeln kursiv gesetzt und - mit deren Übersetzung - im »Vocabulary-Kasten« wieder.

In den weiteren Beiträgen gehen wir nicht nur auf Dinge aus dem Alltagsleben, sondern auch vermehrt auf spezielle Begriffe aus der Welt der Elektrotechnik ein - technisches Englisch also, wobei wir das »gute, alte Englisch« nicht vernachlässigen wollen - ganz im Gegenteil, wir setzen es in Zukunft fast ausschließlich ein. Und jetzt: Vorhang auf für Jack Wire?!

Introduction

»Life was much easier when Apple and Blackberry were just fruits.« This quote clearly symbolizes technological progress and it does not only stand for the telecommunications sector. In international business, most of the time technology is involved and we will therefore continue our English series with some technical English.

As in the past, there will be a little story. It's about Jack Wire, the technician you know already from our Business English series. By means of short dialogues, you will expand your general and technical vocabulary as well as your knowledge about English grammar. So, let's get started ...

