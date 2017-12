Von Emese Bartha und Florian Faust

FRANKFURT (Dow Jones)--Deutschland will am Kapitalmarkt 2018 unter dem Strich weniger Schuldtitel platzieren, erhöht aber das Volumen am Geldmarkt deutlich. Der Trend der vergangenen Jahre setzt sich damit fort. Insgesamt sollen 147 Milliarden Euro mit Kapitalmarktinstrumenten wie Bundesschatzanweisungen, Bundesobligationen und Bundesanleihen mit Laufzeiten zwischen zwei und 30 Jahren aufgenommen werden, so die Finanzagentur des Bundes. Im laufenden Jahr wurden 152 Milliarden Euro angepeilt. Darüber hinaus sollen inflationsindexierte Bundeswertpapiere mit einem Nennbetrag zwischen 6 und 10 Milliarden Euro begeben werden.

Zusätzlich sollen 36 (2017: 20) Milliarden Euro an Geldmarktpapieren emittiert werden, die wegen ihrer sechsmonatigen Laufzeit jedoch nur ein Finanzierungsvolumen von 15 Milliarden Euro darstellen. Das Gesamtvolumen aller Schuldtitel soll bei 189 bis 193 Milliarden Euro liegen. 2017 betrug das Auktionsvolumen 175,5 Milliarden.

Das für 2018 avisierte Volumen der Kapitalmarktpapiere von 147 Milliarden Euro liegt unter den Vorjahresplanungen von 152 Milliarden Euro. Die Analysten von DZ Bank und ING hatten im Vorfeld mit 155 bzw. 156 Milliarden Euro gerechnet, die Unicredit hatte es mit 145 Milliarden Euro etwas niedriger angesetzt.

Über Bundesanleihen mit 30-jähriger Laufzeit beabsichtigt der Bund, in elf Auktionen mit insgesamt 16 Milliarden Euro deutlich mehr als die 11 Milliarden im laufenden Jahr zu finanzieren. Damit werden die derzeit noch niedrigen Zinsen langfristig gesichert. Gleichzeitig werden die Emissionen von Zehnjährigen reduziert auf 44 von 51 Milliarden Euro. Unverändert bleiben die Volumina bei Schatzanweisungen und Bundesobligationen mit 52 bzw. 35 Milliarden Euro.

Die Platzierung von Kapitalmarktpapieren sollen im ersten Quartal einen Umfang von 40,5 Milliarden, im zweiten von 34,5 Milliarden, im dritten von 43 Milliarden und im vierten von 29 Milliarden Euro erreichen. Geplant ist ferner das Auflegen von vier Neuemissionen bei Bundesschatzanweisungen, bei Bundesobligationen sind zwei neue Serien in Planung und bei zehnjährigen Bundesanleihen ebenfalls zwei.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/smh

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2017 05:50 ET (10:50 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.