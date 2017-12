Unterföhring (ots) -



Was gibt es kurz vor Weihnachten Schöneres, als ein musikalischer Abend mit internationalen Stars in familiärer Atmosphäre zur Einstimmung auf die Feiertage? Am 21. Dezember 2017 um 20:15 Uhr feiert Gastgeber Patrick Lindner bei SAT.1 Gold zusammen mit den Musikern Ross Antony, Semino Rossi, Sarah Jane Scott, Ireen Sheer, Nicole, DJ Ötzi und Ute Freudenberg eine ganz besondere Weihnachtsshow. "Zum 'Winterzauber' lade ich viele musikalische Freunde zu einer kleinen, aber feinen Weihnachtsfeier ein. Damit steigt für mich die Vorfreude auf das Fest. Denn an Weihnachten ist es für mich am Schönsten, die Zeit mit Familie und Freunden zu genießen", sagt Gastgeber Patrick Lindner. In festlicher Umgebung geben die Musikstars ganz private Einblicke in ihre persönlichen Weihnachtserlebnisse und Festtagsgeschichten ihrer jeweiligen Kultur. Sie singen außerdem gemeinsam die beliebtesten Weihnachtslieder und geben ihre eigenen Favoriten zum Besten.



Einer der Gäste, Ross Antony, freut sich ebenfalls ganz besonders auf die stille Zeit: "Der Winter ist meine Lieblingsjahreszeit und das Weihnachtsfest liebe ich natürlich besonders. Ich mag einfach alles an dieser Zeit im Jahr: das Wetter, die Musik, die Gerüche, die Rituale - man kann mich nicht glücklicher machen. Dieses Jahr werden wir ganz gemütlich bei uns zuhause in Deutschland feiern. Ich war schon als Kind an Weihnachten immer so nervös und neugierig - daran hat sich auch bis heute nichts geändert."



"Winterzauber - Ein Weihnachtsabend mit Herz und Musik" am Donnerstag, 21. Dezember 2017, um 20.15 Uhr bei SAT.1 Gold.



