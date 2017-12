Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat sich dafür ausgesprochen, Staatsanleihen in Europa ihren regulatorischen Sonderstatus zu nehmen. Bei einer Presseveranstaltung in Frankfurt machte Weidmann deutlich, dass dies für ihn eine Voraussetzung dafür wäre, einer gemeinsamen europäischen Einlagensicherung zuzustimmen. Zuvor war eine Einigung über dieses Thema im Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht gescheitert, so dass Europa die Entprivilegierung von Staatsanleihen im Alleingang angehen würde.

"Wir hoffen, dass zumindest auf europäischer Ebene Änderungen in Zukunft erreichbar sein werden", sagte Weidmann im Internationalen Club Frankfurter Wirtschaftsjournalisten. Der Baseler Ausschuss hatte sich lediglich darauf einigen können, ein Positionspapier zum Thema Staatsanleihen zu veröffentlichen. Hintergrund: Banken müssen Staatsanleihen in ihren Büchern nicht mit Eigenkapital hinterlegen und außerdem keine Obergrenzen beim Besitz dieser Papiere einhalten. Das macht sie für viele Institute zu einem interessanten Investment.

In der Finanzkrise zeigte sich allerdings, dass Banken unter der sinkenden Bonität ihres Heimatlandes so stark leiden können, dass bei entsprechend hohen Anleihebeständen ihr eigene Bilanz in Gefahr gerät. Dies wiederum erhöhte die Wahrscheinlichkeit einer staatlichen Bankenrettung und belastete die Bonität des Staats. Viele Bankenaufseher und Politiker fordern, diesen Staaten-Banken-Nexus zu durchbrechen. Aber im Baseler Ausschuss fand sich hierfür keine Mehrheit.

Weidmann verwies darauf, dass laut dem Diskussionspapier des Ausschusses Staatsanleihen in fremder Währung riskanter seien als Staatsanleihen in nationaler Währung. "Weil sich Euro-Länder nicht mehr in eigener Währung verschulden können, was grundsätzlich die Möglichkeit einer Abwertung einräumen würde, hat das Problem für den Euroraum deshalb auch eine ganz besondere Relevanz", sagte Weidmann.

Es sei "vollkommen klar", dass eine solche gravierende Neuregelung der Staatsanleiheregulierung mit Übergangsfristen versehen sein müsste, räumte Weidmann ein. Das gegenwärtig grundlegend diskutierte Thema sei aber, inwieweit die Länder gemeinsam für die Bankeinlagen in Europa einstehen könnten. Vor diesem Hintergrund müssten die Altlasten aus den Bankbilanzen verschwinden, und fiskalische Risiken dürften nicht über eine Einlagensicherung versichert werden, warnte der Bundesbank-Präsident.

Von der Einführung einer Großkreditregel für Staatsanleihen wären in Deutschland vor allem die Landesbanken stark betroffen. Weniger kritisch wäre nach Einschätzung von Experten die Einführung von Risikogewichten, da deutsche Institute vor allem Bundesanleihen halten, die ein vergleichsweise geringes Ausfallrisiko haben.

December 19, 2017

